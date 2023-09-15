ООН: понад 700 мільйонів людей у світі не знають, коли вони їстимуть знову

Глобальна криза голоду призвела до того, що понад 700 мільйонів людей не знають, коли і чи будуть вони знову їсти, тим часом, як попит на їжу невблаганно зростає, а гуманітарне фінансування припиняється, заявила 14 вересня голова продовольчої агенції ООН.

Виконавча директорка Всесвітньої продовольчої програми Сінді Маккейн повідомила Раді безпеки ООН про брак фінансування і сказала, що, за оцінками агентства, майже 47 мільйонів людей у понад 50 країнах перебувають лише за крок від голоду, а 45 мільйонів дітей віком до 5 років зараз страждають від гострого недоїдання.

Як повідомило агентство AP, у Всесвітній продовольчій програмі вважають, що причиною стрімкого зростання цифр є «смертельна комбінація конфлікту, економічних потрясінь, екстремальних кліматичних умов і стрімкого зростання цін на добрива».

«Зараз ми живемо з низкою одночасних і довгострокових криз, які продовжуватимуть підживлювати глобальні гуманітарні потреби, – сказала Маккейн. – Це нова реальність гуманітарної спільноти – наша нова норма – і ми матимемо справу з наслідками протягом багатьох років».

Раніше США і Європейський союз звинуватили Росію у використанні продовольства як зброї під час війни через погіршення глобальної продовольчої кризи, коли вона почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 3 серпня під час виступу в Раді безпеки ООН у Нью-Йорку розкритикував Росію, звинувативши її в «шантажі» через її нещодавній вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Блінкен заявив, що «голод не можна використовувати як зброю», і закликав усі країни ООН сказати Росії, що з них «досить» дій Москви.

В ООН заявляли, що постійні удари Росії по українських портах, які «позбавляють аграріїв засобів існування, а світ – доступного продовольства тоді, коли мільйони людей у найбідніших країнах світу потерпають від голоду».