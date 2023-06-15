Генсек ООН пояснив, чому світ має відмовитися від використання викопного палива

Країни світу мають відмовитися від викопного палива, аби запобігти кліматичній катастрофі, зазначив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на пресконференції після зустрічі з лідерами громадянського суспільства з питань клімату.

«Нинішня політика веде до підвищення температури у світі на 2,8 градусb до кінця століття. Це означає катастрофу, проте колективна реакція залишається жалюгідною. Ми несемося назустріч катастрофі з широко розплющеними очима, і багато хто готовий видавати бажане за дійсне, використовуючи неперевірені технології та простенькі рішення. Настав час прокинутися й зробити крок уперед», – зазначив генсек ООН.

За словами Гутерреша, схвалене країнами обмеження глобального підвищення температури на рівні 1,5 градусb Цельсія все ще можливе, але це «потребуватиме скорочення викидів вуглекислого газу на 45% до 2030 року».

Генсек закликав до «негайних глобальних дій, аби домогтися нульових викидів, розпочавши із головного винуватця кліматичної кризи – «індустрії викопного палива».

За його словами, країни мають поступово відмовлятися від викопного палива, «намагаючись залишити нафту, вугілля й газ у землі, де їм саме місце», і значно збільшити інвестиції у відновлювані джерела енергії.

«Галузь викопного палива та ті, хто її підтримує, несуть особливу відповідальність», – зазначив він, відзначивши її рекордний дохід у обсязі 4 трлн доларів торік.

На переконання генсека ООН, галузь, що «працює на викопному паливі, має використовувати свої величезні ресурси для стимулювання, а не перешкоджання глобальному переходу на відновлювані джерела енергії».

Норвегія є одним із найбільших європейських експортерів викопного палива, війна в Україні збільшила її доходи. Минулого року країна надала Україні понад 10 мільярдів крон (1 мільярд доларів) цивільної та військової допомоги.



Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Європи почали пошуки альтернатив російським енергоносіям, що різко підвищило попит на нафту та газ Норвегії.