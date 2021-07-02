Ситуація на Донбасі: з початку доби бойовики порушили режим тиші 13 разів

З початку доби 2 липня в штабі Операції Об’єднаних сил зафіксували 13 порушень режиме припинення вогню з боку російських гібридних сил.

Зокрема, обстріли з мінометів 82-го і 120-го калібрів зафіксували в районаз Золотого-4, Гнутового, а також поблизу Авдіївки, де стріляли також із артилерійських систем калібру 122 міліметри та станкових протитанкових гранатометів.

«У напрямку населеного пункту Піски російські окупанти здійснили обстріли з мінометів 82-го калібру. Також окупанти двічі обстріляли об’єкти цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 міліметри і мінометів 120-го калібру. Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10», – повідомляють у штабі.

За даними командування ООС, ніхто з українських військових через обстріли 2 липня не постраждав, українські війська відкривали вогонь у відповідь.

Незаконне збройне угруповання «ДНР» заявило про загибель свого учасника нібито через обстріл із боку Збройних сил України. Незалежних підтверджень цієї інформації наразі немає. Аналогічне угруповання «ЛНР» не робило заяв про бойові дії 2 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.