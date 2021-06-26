ООС: бойовики дев’ять разів за день порушили режим тиші – штаб

Російські гібридні війська дев’ять разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого один український військовий загинув, повідомля штаб Операції Об’єднаних Сил 26 червня.

«Поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого», – йдеться в повідомленні штабу.

Крім того, військові фіксували обстріли поблизу Гнутового, Талаківки, Красногорівки та Новомихайлівки. Бойовики, зокрема, застосовували міномети 120-го та 82-го калібрів, станкові й ручні протитанкові гранатомети.

«На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь», – йдеться в зведенні.

Незаконне збройне угруповання «ДНР», своєю чергою, заявляє про обстріли з боку Збройних сил України по окупованих територіях протягом дня. Аналогічне угруповання «ЛНР» не робило заяв про бойові дії 26 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.