Зведення з фронту: без порушень

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили, що з початку доби і станом на 17-у годину порушень режиму припинення вогню з боку противника не зафіксовано.

«Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил для відсічі і стримування збройної агресії Росії і дотримуються режиму припинення вогню», – мовиться в повідомленні.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що як елемент російських гібридних сил захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, теж заявили, що вже дві доби не зазнавали обстрілів, які здійснюють українські війська в відповідь на обстріли противника.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що захопило частину Луганської області, своїх заяв про становище на фронті за день не робили.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й досі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками майже щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

За даними штабу операції Об’єднаних сил, які навели в українській делегації в Тристоронній контактній групі для переговорів щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу, за час дії цього перемир’я і станом на 27 липня загинули 45 українських військовослужбовців, 163 зазнали поранень. Відтоді загинули ще дев’ятеро військових, 27 зазнали поранень чи бойових травмувань – разом мало б бути 54 загиблих і 190 поранених.

За повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, на цей час унаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 57 українських військовослужбовців, іще принаймні близько 185 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів іще 21 військовий загинув і 80 були поранені чи зазнали бойових травмувань, тобто нинішній баланс мав би складати 55 загиблих і 187 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.