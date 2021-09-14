Біля Пісків поранений український військовий – Міноборони

У Міністерстві оборони повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі один український військовий у вівторок зазнав поранення.

«У районі населеного пункту Піски російські окупаційні війська застосували автоматичний гранатомет. Унаслідок ворожого вогню один український захисник був поранений», – йдеться у зведенні на сайті Міноборони.

Військового госпіталізували, його стан оцінюють як задовільний, вказали у відомстві.

На сайтах незаконних збройних угруповань «ЛДНР» бойовики не повідомляють про обстріли.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.