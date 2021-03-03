На Донбасі через обстріли бойовиків зазнав поранень український військовий – ОТУ «Північ»

В результаті обстрілу бойовиками позицій Збройних сил на Донбасі у середу поранень зазнав український військовослужбовець, повідомило оперативно-тактичне угруповання «Північ».

«3 березня неподалік населеного пункту Причепилівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників, застосувавши підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я військового – задовільний», – йдеться в повідомленні ОТУ «Північ» у фейсбуці.

Повідомляється, що на обстріли бойовиків українські військові відкрили вогонь у відповідь.

Раніше сьогодні у штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку доби три рази порушили режим припинення вогню. Після 18:00, коли з’явилося зведення штабу ООС, інформації про постраждалих військових не було.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.