Бойовики минулої доби 9 разів відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ – штаб

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі упродовж минулої доби дев’ять разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України.

«По українських позиціях неподалік Талаківки російсько-окупаційні війська тричі відкривали провокаційний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі населеного пункту Водяне противник також провокував наших захисників зі стрілецької зброї, а поблизу Авдіївки, крім цього, ще й з автоматичного станкового гранатомета. Для коригування вогню з АГС зі сторони населеного пункту Мінеральне ворог застосував БпЛА типу «квадрокоптер». Українським воїнам знадобилося всього декілька пострілів зі стрілецької зброї, аби після перетину лінії розмежування збити БпЛА противника. Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів немає», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що від початку поточної доби бойовики один раз зі стрілецької зброї відкрили вогонь неподалік Мар’їнки.

У штабі також зазначили, що поінформували представників ОБСЄ про виявлений українськими військовими факт обладнання бойовиками позицій у бік українських підрозділів в районі Водяного та Луганського.

Сепаратистське угруповання «ДНР» звинувачує ЗСУ в нічних обстрілах із мінометів двох захоплених бойовиками сіл. Угруповання «ЛНР» на своїх ресурсах ще не повідомляло про бойові дії 9 чи 10 грудня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.