Бойовики у денні години 8 разів відкривали вогонь на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що у денні години вівторка підтримувані Росією бойовики вісім разів відкрили вогонь в бік позицій Збройних сил України на Донбасі.

«Вранці противник знову вдався до використання забороненого озброєння і застосував проти наших захисників артилерійські системи 122-го калібру неподалік Водяного, що на Приазов’ї. Поблизу цього ж населеного пункту ворог ще кілька разів відкривав неприцільний вогонь з гранатометів різних систем. Біля українських позицій у районі Водяного російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування місцевості 8 мінами ПОМ-2 за допомогою ПКМ-1. Також противник неодноразово вів вогонь і у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Так, неподалік Луганського та Південного ворог використовував проти українських воїнів міномети 120-го та 82-го калібру. А біля останнього – ще й великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», – йдеться в повідомленні.

Серед українських військових бойових втрат та поранень немає, зазначили у штабі.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» бойовики звинувачують українських військових про обстріли населених пунктів Горлівка та Калинівка.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.