Упродовж дня бойовики тричі обстріляли позиції українських військових – штаб

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі в денні години 23 грудня тричі порушили режим припинення вогню.

«Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав неприцільний вогонь поблизу українських позицій з автоматичних станкових гранатометів та підствольного гранатомета. На цьому ж напрямку, але вже біля Талаківки, противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ще один обстріл було зафіксовано поблизу Авдіївки, де окупанти відкривали вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає.

Бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах не повідомляли про бойові дії 23 грудня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.