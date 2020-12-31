У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі у денні години 31 грудня один раз порушили режим припинення вогню.

«Одне порушення припинення вогню було зафіксовано поблизу населеного пункту Старогнатівка, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут збройні формування Російської Федерації здійснили декілька провокативних пострілів в бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

Бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах не повідомляють про бойові дії 31 грудня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.