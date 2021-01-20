Бойовики минулої доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби двічі порушили режим припинення вогню.

«Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь в бік наших позицій з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. В районі населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На обстріли противника українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з початку поточної доби вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, бойових втрат у ЗСУ немає.

На ресурсах угруповання «ДНР» бойовики звинувачують ЗСУ в обстрілі напередодні територій поблизу Горлівки. На сайтах угруповання «ЛНР» інформації про бойові дії немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.