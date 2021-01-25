Бойовики 5 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, поранений військовий – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі у денні години понеділка п’ять разів порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець зазнав поранення.

«Поблизу Південного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Неподалік населеного пункту Хутір Вільний збройні формування Російської Федерації вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В результаті ворожого обстрілу один український воїн отримав поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога лікарів», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, також поблизу Тарамчука і Водяного бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяного – ще й з підствольного гранатомета.

«На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь», – додали у штабі.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» бойовики звинувачують українських військових в обстрілах упродовж 25 січня територій поблизу Золотого-5 та Горлівки.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.