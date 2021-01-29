У штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі упродовж дня

З початку доби 29 січня підтримувані Росією бойовики на Донбасі п’ять разів порушували режим тиші, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, застосувавши безпілотний літальний апарат типу «квадрокоптер», збройні формування Російської Федерації скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил... Поблизу Опитного російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки – з ручного протитанкового та підствольного гранатометів», – йдеться в повідомленні.

У вечірньому зведенні штаб ООС також нагадав, що сьогодні через обстріли бойовиків поранень зазнали двоє військовослужбовців. Як повідомлялося, стан обох – задовільний.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілах у районі окупованого Донецька. Бойовики «ЛНР» про обстріли не повідомляють.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.