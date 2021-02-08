Бойовики упродовж дня двічі відкривали вогонь на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі у денні години понеділка двічі порушили режим припинення вогню.

«Поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших позиціях з мінометів 120-го калібру. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї. На прицільні обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойових втрат серед військових ЗСУ немає.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» бойовики про обстріли 8 лютого не повідомляють.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.