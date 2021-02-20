Бойовики 5 разів відкривали вогонь на Донбасі минулої доби – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Згідно з повідомленням, сталося це в районі Зайцква, Луганського, Південного та Водяного.

«Від початку поточної доби, 20 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Новгородського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний обстріл наших позицій з мінометів 120-го калібру, випустивши при цьому понад тридцять мін. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойових втрат серед військових ЗСУ немає.

На ресурсах угруповань «ДНР» бойовики звинувачують ЗСУ в обстрілах вранці околиць окупованої Горлівки, на сайтах угруповання «ЛНР» заявляють про один обстріл захоплених бойовиками територій за минулу добу.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.