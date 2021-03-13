Штаб ООС про добу на Донбасі: 14 обстрілів з боку бойовиків, 1 військовий загинув та 1 травмований

Російські гібридні сили минулої доби 14 разів порушили режим припинення вогню в зоні Операції Об’єднаних сил, один військовий загинув і один зазнав бойового травмування, повідомляє штаб ООС.

Згідно з повідомленням, неподалік Південного бойовики здійснили обстріл позицій українських військових з мінометів та великокаліберних кулеметів – з бойовим травмуванням госпіталізований боєць ЗСУ. Його стан оцінюють задовільний.

Поблизу населеного пункту Мар’їнка збройні формування Російської Федерації вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення не сумісні з життям», – повідомили у штабі.

За даними українських військових, напередодні обстріли бойовики також вели поблизу Катеринівки, Старогнатівки та Водяного.

«13 березня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені районі населеного пункту Піски. Противник відкривав вогонь у бік наших позицій з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Бойових втрат серед українських захисників немає», – додали у штабі.

Бойовики збройного угруповання «ДНР» заявили про кілька обстрілів окупованої ними території з боку Збройних сил України напередодні. Угруповання «ЛНР» заявило про один обстріл 12 березня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.