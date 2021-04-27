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27 квітня 2021, Київ 09:17
Новини | Політика

Минула доба на Донбасі: 9 обстрілів з боку бойовиків і один поранений військовий

Від початку поточної доби бойовики стріляли тричі, втрат немає, кажуть у штабі ООС

Підтримувані Росією бойовики минулої доби на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів поранень зазнав військовослужбовець Збройних сил України, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

«Один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойовики напередодні стріляли в районі Водяного, Гнктова, Світлодарська, Павлополя, Авдіївки і Зайцева.

«Станом на 7 годину ранку, 27 квітня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Так, біля Водяного російські окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру. Неподалік населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Талаківки – зі станкових протитанкових гранатометів. Бойових втрат серед наших захисників немає», – повідомили у штабі ООС.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» бойовики стверджують, що українська сторона минулої доби стріляла сім разів.

Військові продовжують тримати оборону на підступах до Донецька – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Військові продовжують тримати оборону на підступах до Донецька – фоторепортаж

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.

З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.

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