Минула доба на Донбасі: 9 обстрілів з боку бойовиків і один поранений військовий

Підтримувані Росією бойовики минулої доби на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів поранень зазнав військовослужбовець Збройних сил України, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

«Один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойовики напередодні стріляли в районі Водяного, Гнктова, Світлодарська, Павлополя, Авдіївки і Зайцева.

«Станом на 7 годину ранку, 27 квітня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Так, біля Водяного російські окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру. Неподалік населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Талаківки – зі станкових протитанкових гранатометів. Бойових втрат серед наших захисників немає», – повідомили у штабі ООС.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» бойовики стверджують, що українська сторона минулої доби стріляла сім разів.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.



З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.