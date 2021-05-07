День на Донбасі: 7 обстрілів з боку бойовиків, у ЗСУ – без втрат

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби сім разів порушили режим припинення вогню.

«Ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків. З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке та Невельське, а біля Авдіївки – ще й ручних протитанкових гранатометів. У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

На сайтах угруповання «ДНР» бойовики звинувачують ЗСУ в обстрілі окупованого Донецька. На ресурсах угруповання «ЛНР» актуальних повідомлень про бойові дії 7 травня немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.

З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.