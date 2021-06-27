Від початку доби бойовики 4 рази порушили режим тиші на Донбасі, є поранений – штаб ООС

Від початку поточної доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, поранень зазнав один військовий, повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Поблизу селища Шуми ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Неподалік Старогрнатівки російські окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. В результаті ворожого вогню один військовий отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний. На Приазов’ї, неподалік Водного, противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, також на півночі Луганщини українські військові зафіксували прольоти безпілотників бойовиків типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

«БПЛА противника був своєчасно подавлений засобами РЕБ», – зазначили у штабі.

На сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформація про обстріли відсутня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.