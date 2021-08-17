Бойовики впродовж дня стріляли на Донбасі 5 разів, поранений військовий – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил зафіксували п’ять порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі від початку поточної доби. У повідомленні ООС у фейсбуці вказується, що один військовий зазнав поранення – стан здоров’я пораненого – задовільний.

Поблизу Причепилівки противник двічі обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї. В напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го калібру. Біля селища Піски ворог вів вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, на півночі Луганщини зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування», – йдеться в повідомленні.

На сайтах угруповання «ДНР» бойовики звинувачують ЗСУ в обстрілі околиць окупованого Донецька, ресурси угруповання «ЛНР» пишуть про один обстріл.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.