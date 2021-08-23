Штаб ООС: на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню

Підтримувані Росією бойовики від початку поточної доби здійснили три порушення режиму припинення вогню, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

«Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру. Біля Широкина збройні формування Російської Федерації за допомогою БПЛА типу «квадрокоптер» здійснили дистанційне мінування території. Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, серед військових ЗСУ – без втрат.

На сайтах незаконних збройних угруповань «ЛДНР» інформації про обстріли нема.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.