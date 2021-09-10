Бойовики вдень тричі порушили «тишу» на Донбасі – штаб

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що з початку доби бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

«У районі населеного пункту Попасна окупанти вели прицільний вогонь по позиціях наших захисників із автоматичних станкових гранатометів. Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу «ОРЛАН-10» з перетином лінії розмежування», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойових втрат серед українських військових немає.

На сайтах незаконних збройних угруповань «ЛДНР» бойовики не повідомляють про обстріли за день.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.