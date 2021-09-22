Бойовики минулої доби 4 рази відкривали вогонь на Донбасі – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики минулої доби чотири рази порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил, повідомили у пресцентрі ООС.

«Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась. Бойовики продовжували обстріли позицій українських захисників, 4 рази порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поблизу Кам’янки російсько-окупаційні війська застосували заборонене озброєння, здійснивши 15 пострілів з мінометів калібру 120 мм. В напрямку населеного пункту Шуми, намагаючись викликати вогонь у відповідь, противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї. Біля Лебединського російські найманці задіяли гранатомети різних систем. В бік Новолуганського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів», – йдеться в повідомленні.

Втрат серед українських військових немає, кажуть у штабі.

«Протягом поточної доби, 22 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано», – повідомили військові.

Підтримувані Росією угруповання «ЛДНР» звинуватили ЗСУ в обстрілі Ясинуватої.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.