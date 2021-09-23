Минулої доби на Донбасі двоє військових зазнали поранень – штаб ООС

Через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил двоє військових зазнали поранень. Як повідомили у пресцентрі ООС, їхній стан – задовільний.

«Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення значно зросла. Збройні формування Російської Федерації нарощували обстріли позицій українських захисників, 12 разів порушивши режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», – вказали у штабі.

Згідно з повідомленням, протягом поточної доби, 23 вересня, порушень режиму припинення вогню бойовиками не зафіксовано.

Підтримувані Росією угруповання «ЛДНР» звинуватили ЗСУ в п’яти обстрілах.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.