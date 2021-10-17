Минулої доби бойовики 11 разів відкривали вогонь на Донбасі – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики минулої доби 11 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил, повідомили у пресцентрі ООС.

За даними штабу, бойовики стріляли біля Луганського, Новотошківського, Красногорівки, Новолуганського, Кримського, Широкина, Мар’їнки, Світлодарська.

«Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Щоб змусити противника припинити вогневу активність українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Станом на 7 годину ранку, 17 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують в обстрілах українську сторону.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.