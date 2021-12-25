Штаб: бойовики напередодні 5 разів порушили «тишу», біля лінії розмежування поранений нацгвардієць

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що минулої доби підтримувані Росією бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

«В напрямку Новозванівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм. У бік Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазнав поранення військовослужбовець Національної гвардії України – це сталося за 18 кілометрів від неї, стан його здоров’я – середньої тяжкості, зазначили у штабі.

«Поранення не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення...Наразі за даним фактом розпочато службове розслідування. Обставини події з’ясовуються», – йдеться в повідомленні.

Від ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, вказують українські військові.

Бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах повідомляють про буцімто одне порушення військовими ЗСУ «тиші» за минулу добу.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.