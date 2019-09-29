За минулу добу і від початку поточної бойовики 25 разів стріляли на Донбасі, жертв у ЗСУ немає – штаб

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 23 рази відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України, від початку доби – тричі.
Згідно з повідомленням, сепаратисти стріляли, зокрема, із забороненої із Мінськими угодами зброї. Ані минулої, ані поточної доби втрат серед українських військових немає.
В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових у чотирьох обстрілах захоплених бойовиками територій. Бойовики угруповання «ДНР» стверджують на своїх ресурсах, що військові ЗСУ обстріляли напередодні окупований Донецьк.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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