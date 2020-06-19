Бойовики з початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі тричі відкривали вогонь на Донбасі.

За даними Міноборони, бойовики стріляли з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння.

«Застосовуючи чергові вогневі засоби, підрозділи Об’єднаних сил адекватно примушували окупантів до припинення обстрілів. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед наших захисників немає», – йдеться в повідомленні.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» немає актуальних зведень про бойові дії 19 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.