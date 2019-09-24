Штаб ООС повідомляє про 24 обстріли минулої доби на Донбасі

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики протягом минулої доби 24 рази обстрілювали позиції українських військових. Внаслідок цього двоє військових були поранені.

Від початку нової доби, 24 вересня «збройні формування Росії та її найманці два рази порушили режим припинення вогню». Обстріли велися з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі села Пікузи, внаслідок чого, за даними бойовиків, які наразі не можна перевірити з незалежних джерел, поранена цивільна жінка. В угрупованні «ЛНР» звинувачують військових ЗСУ у трьох обстрілах своїх позицій. Про поранених вони не повідомляють.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.