Минулої доби на Донбасі 1 військовий загинув, 3 поранені – штаб ООС

В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби один український військовослужбовець загинув і троє були поранені, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил на сторінці у Facebook.

«Від поранень, отриманих під час обстрілу в районі Авдіївки, загинув військовослужбовець механізованого батальйону, старший солдат Дмитро Лісовол», – повідомили у штабі.

За даними українських військових, напередодні бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню.

«6 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – додали у штабі ООС.

Згідно з повідомленням, від початку поточної доби бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили у трьох обстрілах, захоплених бойовиками територій Луганщини. На ресурсах угруповання «ДНР» інформації щодо ймовірних обстрілів станом на ранок 16 липня немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.