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05 Вересень 2019, Київ 08:57
Новини | Події

ООС: один український військовий загинув унаслідок обстрілу на Донбасі 4 вересня

Українські військові на передовій позиції поблизу Мар'їнки, 12 червня 2019 року

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Один український військовий загинув унаслідок обстрілу на Донбасі 4 вересня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, 4 вересня підтримувані Росією бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Горлівки. В угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріл села Нижнє Лозове.

Протести в угрупованні «ЛНР». Дружини шахтарів вимагають гроші
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Протести в угрупованні «ЛНР». Дружини шахтарів вимагають гроші

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Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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