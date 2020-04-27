Двоє українських військових поранені на Донбасі 27 квітня – ООС

Двоє українських військових поранені на Донбасі 27 квітня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Сьогодні збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», – повідомив штаб ООС.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі населеного пункту шахти «Трудівська». Бойовики «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 27 квітня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.