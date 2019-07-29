ООС: від початку доби бойовики не здійснили жодного обстрілу

Від початку доби підтримувані Росією бойовики не здійснили жодного обстрілу, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 29 липня.

28 липня в штабі зафіксували один обстріл із боку бойовиків.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.