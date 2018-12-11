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11 Грудень 2018, Київ 09:34
Новини | Події

У штабі ООС розповіли про хід бойових дій на Донбасі минулої доби

Ukraine -- military trainings, Chernihiv region, 3Dec2018

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Упродовж минулої доби, 10 грудня, бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм по позиціях Об’єднаних сил неподалік Новоолександрівки на Попаснянському напрямку та в районі населеного пункту Піски, що на Донецькому напрямку. З мінометів калібру 82 мм ворог здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил в районі хутора Вільний на Попаснянському напрямку, Зайцевого на Горлівському напрямку, шахти Бутівка, Піски на Донецькому напрямку. Також російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по населених пунктах Новозванівка на Попаснянському напрямку, Мар’їнка, Березове, Невельське на Донецькому напрямку та Чермалик на Маріупольському напрямку. Зокрема в районі населеного пункту Опитне, що на Донецькому напрямку було зафіксовано роботу ворожого снайпера», – ідеться у повідомленні.

У штабі підкреслили, що ситуація в зоні проведення ООС залишається під контролем українських військових, за минули добу жоден боєць ООС не постраждав.

«За даними розвідки, протягом 10 грудня, одного окупанта було знищено, а ще трьох – поранено», – повідомили військові.

У збройному угрупуванні «ЛНР» заявили про три обстріли з боку українських військових, аналогічне угрупування «ДНР» не публікувало звіт про хід бойових дій минулої доби.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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