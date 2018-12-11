У штабі ООС розповіли про хід бойових дій на Донбасі минулої доби

Упродовж минулої доби, 10 грудня, бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм по позиціях Об’єднаних сил неподалік Новоолександрівки на Попаснянському напрямку та в районі населеного пункту Піски, що на Донецькому напрямку. З мінометів калібру 82 мм ворог здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил в районі хутора Вільний на Попаснянському напрямку, Зайцевого на Горлівському напрямку, шахти Бутівка, Піски на Донецькому напрямку. Також російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по населених пунктах Новозванівка на Попаснянському напрямку, Мар’їнка, Березове, Невельське на Донецькому напрямку та Чермалик на Маріупольському напрямку. Зокрема в районі населеного пункту Опитне, що на Донецькому напрямку було зафіксовано роботу ворожого снайпера», – ідеться у повідомленні.

У штабі підкреслили, що ситуація в зоні проведення ООС залишається під контролем українських військових, за минули добу жоден боєць ООС не постраждав.

«За даними розвідки, протягом 10 грудня, одного окупанта було знищено, а ще трьох – поранено», – повідомили військові.

У збройному угрупуванні «ЛНР» заявили про три обстріли з боку українських військових, аналогічне угрупування «ДНР» не публікувало звіт про хід бойових дій минулої доби.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.