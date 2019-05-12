Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі протягом дня

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину.

За цим повідомленням, протягом нинішньої доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, противник 11 разів порушив режим припинення вогню.

Вісім із цих обстрілів сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: біля села Гнутового на півдні Донеччини, що неподалік Маріуполя, біля села Кам’янки північніше від Маріуполя, біля селища Новотроїцького, що біля окупованого Докучаєвська, біля села Пікузів – це село, раніше Комінтернове, лежить на окупованій території біля Маріуполя, біля села Богданівки, що на південь від Докучаєвська, і загалом тричі біля села Старогнатівки, що трохи південніше від Богданівки, і біля міста Авдіївки, що лежить на північ від окупованого Донецька.

Іще три обстріли сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: біля селища Зайцеве на Донеччині, що на північній околиці окупованої Горлівки, і на Луганщині біля селища Новотошківського і біля села Кримського.

«На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь… Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – запевнили військові.

У підтримуваному і спрямовуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, стверджують, що обстрілів із боку українських силовиків зазнали Докучаєвськ, де, за твердженнями бойовиків, два будинки зазнали пошкоджень через обстріл із боку селища Новотроїцького – яке, за даними українського зведення, обстріляли бойовики, – і селище Зайцеве на північній околиці Горлівки – підконтрольну українським силам частину цього селища, розділеного лінією фронту, за даними українського зведення, обстріляли бойовики.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на лінії фронту за день не робили.

Про свої втрати обидва угруповання нічого не повідомляють.

Українська сторона виступила на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі з ініціативою оголосити про чергове припинення вогню, цього разу «великоднє», яке мало б набути чинності 18 квітня, – але через опір російської сторони і підконтрольних їй угруповань це перемир’я так і не змогли узгодити. А 8 травня бойовики через місію ОБСЄ передали українській стороні, що в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню на Донбасі вздовж усієї лінії зіткнення.

Припинення вогню не раз проголошувалися раніше, при цьому як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Зокрема, про попереднє таке припинення вогню, починаючи з півночі 8 березня 2018 року, «весняне», з нагоди Міжнародного жіночого дня, оголошувала Тристороння контактна група, – але вже тоді при цьому, на відміну від попередніх таких домовленостей, російська сторона конфлікту не дала ніяких гарантій його дотримання. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушувалося постійно.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.