Українські військові повідомили про становище на фронті за день

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, який був перебіг подій на фронті від початку доби станом на 18-у годину 30 хвилин.

За цим повідомленням, за цей час російські гібридні сили 11 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі з застосуванням важких озброєнь, заборонених мінськими домовленостями. Втрат у лавах Об’єднаних сил унаслідок цих обстрілів немає; про можливі втрати з інших причин не повідомляється.

При цьому в повідомленні відсутні традиційні раніше заяви, в яких наголошувалося на рішучих діях українських військових у відповідь на обстріли противника, які змушували його припиняти такі дії.

Залишилися лише інші традиційні для таких повідомлень слова: «Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою… Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника».

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявляють про кілька обстрілів із боку українських військ у бік північних околиць окупованого Донецька. Два сталися рано-вранці, ще одне – вже ввечері, о 19.10, стверджують вони.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті за нинішній день наразі не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадують про свої можливі втрати.

Зміни в формулюваннях українських військ з’явилися після того, як 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську було домовлено про чергове припинення вогню, що, як і всі понад півтора десятка попередніх досі, заявлене як «повне і всесояжне» – хоча його умови мають набути чинності тільки з півночі на 27 липня.

Серед його умов – заборона на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, на використання будь-яких видів летального озброєння; заборона на застосування вогню, включаючи снайперський; ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ; створення і залучення координаційного механізму реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК; вогонь у відповідь (у разі наступальних дій) допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий «за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати згаданий координаційний механізм». При цьому наголошується, що ці заходи «не можуть бути повністю чи частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, в тому числі секретними».

В Офісі президента України звертали увагу, що цей режим дотримання повного і всеосяжного припинення вогню буде діяти в разі, якщо він буде дотриманий «іншою стороною» – традиційно без прямої згадки про те, хто саме є тією «іншою стороною» російської гібридної агресії на сході України.

А сам президент Володимир Зеленський після повідомлень про нові вимоги заявляв, що «коли по нас стріляють – ми завжди відповідаємо, і дуже потужно», – але не уточнив, чи буде так і далі після запровадження нового режиму.

Наразі ж на лінії фронту теоретично чинне попереднє чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за останніми оприлюдненими оцінками ООН станом іще на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань. За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.