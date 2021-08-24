День Незалежності на фронті: знову жертви – загиблий і поранений

Увечері в День Незалежності внаслідок обстрілу російських гібридних сил на порушення домовленості про припинення вогню знову загинув військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, і ще один був поранений, повідомили ввечері 24 серпня в оперативно-тактичному угрупованні «Схід», яке об’єднує частину Об’єднаних сил у Донецькій області.

Місце, де стався обстріл, і застосовану для нього противником зброю в повідомленні не названо. За повідомленням, пораненого евакуювали, стан його здоров’я задовільний.

Як про єдину реакцію українських військ у повідомленні згадано, що про дії російських гібридних сил повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», яке як елемент російських гібридних сил захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним і сили якого воюють там проти українських, об’єднаних в ОТУ «Схід», наразі не робили ніяких повідомлень про цей обстріл чи про можливу відповідь на нього українських військ.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками майже щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

За даними штабу операції Об’єднаних сил, які навели в українській делегації в Тристоронній контактній групі для переговорів щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу, за час дії цього перемир’я і станом на 27 липня загинули 45 українських військовослужбовців, 163 зазнали поранень. Відтоді загинули ще семеро військових, восьмеро зазнали поранень чи бойових травмувань – разом мало б бути 52 загиблих і 171 поранений.

За повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, на цей час унаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 55 українських військовослужбовців, іще принаймні понад 165 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів іще дев’ятнадцятеро військових загинули і 61 був поранений чи зазнав бойових травмувань, тобто нинішній баланс мав би складати 53 загиблих і 168 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.