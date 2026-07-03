ОП: уряд розгляне постанову для проведення конкурс проєктів пам’ятника Мазепі в Києві

Кабмін має розглянути постанову, яка дасть змогу провести архітектурний конкурс проєктів пам’ятника гетьману Івану Мазепі в Києві, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Відповідне рішення ухвалили під час першої наради щодо реалізації ініціативи президента України зі встановлення пам’ятника Івану Мазепі.

Повідомляється, що у нараді під головуванням керівника Офісу президента Кирила Буданова взяли участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – міністерка культури Тетяна Бережна, мер Києва Віталій Кличко, заступниця керівника ОПУ Ірина Верещук, представники Київської міської державної адміністрації та міністерства культури.

В Офісі президента зазначають, що учасники зустрічі обговорили пропозиції та ідеї щодо облаштування громадського простору й інфраструктури, які мають відповідати історичній ролі Івана Мазепи. Також домовилися розробити план проведення архітектурного конкурсу проєктів, громадських слухань та круглих столів, присвячених встановленню пам’ятника.

Читайте також: «Головний діамант» Мазепи: знищений Москвою Військовий собор знову постане?

У День Конституції президент України Володимир Зеленський заявив про встановлення погруддя гетьмана й мецената Івана Мазепи в Лаврі на території Києво-Печерської лаври.

«Століттями Росія бруднила його ім’я, прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, переконуючи наш народ, що Мазепа – зрадник. Це брехня, і ця брехня програла», – сказав він, вказавши на покровительство Мазепи, який спонсорував розбудову та оздоблення Лаври.

Також Зеленський анонсував появу пам’ятника гетьману Мазепі у центрі Києва на початку бульвару Тараса Шевченка.

На цьому місці був пам’ятник Володимиру Леніну, який повалили учасники Євромайдану в грудні 2013 року.

Російська православна церква за наказом царя Петра І оголосила «анафему» Івану Мазепі в 1708 році через його перехід на бік короля Швеції Карла XII у Великій Північній війні.

Росія вже кілька століть намагається очорнити ім’я Мазепи, який уклав союз з шведським королем Карлом ХІІ, прагнучи зробити Гетьманщину самостійною європейською державою. Цьому задуму завадила поразка Карла ХІІ та Мазепи під Полтавою в 1709 році.

У Росії Мазепу називають «зрадником».

Про плани встановити в Києві пам’ятник Мазепі було відомо в 2008 році – за часів президентства Віктора Ющенка. Але монумент так і не встановили.

В Україні повноцінний пам’ятник Мазепі існує лише в Полтаві, але в кількох населених пунктах, включно з Черніговом, є погруддя Мазепи.



