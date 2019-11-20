Туркменам дозволили оперу і балет після майже 19 років заборони

Опера «Паяци» італійського композитора Руджеро Леонкавалло була представлена 19 листопада у державному театрі столиці Туркменистану Ашгабата в межах програми культурного обміну між цією країною та Італією.

У двоактній опері в головній ролі виступив лише один італієць, решту ролей в драматичній історії про кохання та зраду зіграли туркменські співаки.

Баритон Амангельди Аманов був одним із них. Востаннє він грав в опері в березні 2001 року.

Перший лідер пострадянського Туркменистану Сапармурат Ніязов заборонив оперу та балет у 2001 році, назвавши ці види мистецтва «несумісними з менталітетом туркменів». Його наступник Гурбангули Бердимухамедов продовжив заборону після смерті Ніязова в 2006 році.

Правозахисні групи визначають Туркменистан як одне із найбільш закритих суспільств, де уряд нехтує правами громадян, а всі аспекти суспільного життя контролюються Бердимухамедовим та його однодумцями.