Свято 8 березня втрачає популярність, як улюблене його відзначають 21% українців – опитування

Міжнародний жіночий день 8 березня і далі втрачає популярність серед українців, свідчать дані опитування, проведеного 17-23 лютого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). За даними соціологів, якщо ще в 2017 році це свято було одним із найбільш улюблених і його відзначали як улюблене приблизно половина населення (49%), то зараз – лише кожен п’ятий (21%).

Як випливає з дослідження, серед жінок це свято – трохи більш популярне (23%), ніж серед чоловіків (18%).

Президент КМІС Володимир Паніотто, коментуючи дані опитування, зазначив, що попри зниження популярності Міжнародного жіночого дня, скасовувати це свято – поки не на часі, бо для суспільства зараз «важлива як ніколи єдність і зайві дискусії з непринципових питань тільки шкодять боротьбі з ворогом».

«Крім того, взагалі для скасування тих чи інших свят, які відповідають багаторічним традиціям, потрібно спочатку переконати населення і сформувати позитивне ставлення до цього рішення. Поки існує більше 10-15% людей, які є прихильниками цього свята, ініціатива його скасування не виглядає доречною… Як бачимо з графіку кількість прихильників цього свята постійно зменшується в останні роки досить швидкими темпами і через декілька років залишиться менше 10% прихильників цього свята (як зараз це стало з Днем праці 1 травня – 5%). Тоді буде природно скасувати це свято», – зауважив він.

Водночас соціологи зазначили, що, згідно з дослідженням, загалом українці ставляться до свят з любов’ю і повагою: якщо рік тому 2% опитаних не ставилися до яких-небудь офіційних свят, як до важливих або улюблених, то «зараз таких взагалі не залишилося».

Більшість населення України (приблизно 70%) святкує Різдво Христове і Великдень (Пасху) як найбільш популярні свята, далі йдуть День Незалежності України (64%) і День захисників і захисниць України (58%).

«За рік з 2023 року до 2024 року суттєвих змін не відбулося, найбільші зміни відбулися у порівнянні з 2021 роком (періодом до повномасштабного вторгнення). Так, зросло значення всіх державницьких свят. День Незалежності України до початку повномасштабної війни з Росією цінували лише 37% населення, а зараз – 64%, тобто на 27 процентних пунктів більше. День захисників і захисниць України був популярним лише серед 29%, а зараз – серед 58%, тобто на 29 процентних пунктів більше», – йдеться в дослідженні.

8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день, повна назва якого Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (рішенням ООН від 1977 року). Цей день був одним із найбільших свят у Радянському Союзі.

В Україні 8 березня до 2022 року було вихідним днем. Після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році через воєнний стан цей день став робочим, як і багато інших святкових днів.