В ОПЗЖ розкритикували нові обшуки СБУ

«Опозиційна платформа – За життя» розкритикувала обшуки Служби безпеки України в членів громадської організації «Український вибір».

Народний депутат від ОПЗЖ Олександр Колтунович з трибуни парламенту заявив, що обшуки відбувалися, щоб залякати партію.

«Працівники Служби безпеки України провели 20 обшуків у представників політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Це наші колеги в регіонах. В усіх регіонах України. Для чого це робиться – це робиться, щоб залякати, щоб збити головного політичного опозиційного опонента», – заявив Колтунович.

Він оголосив, що фракція ОПЗЖ залишить зал і не буде брати участь у позачерговому засіданні Ради, на якому депутати заслуховують звіти силовиків.

«Ми покидаємо цей зал, поки тут не з’являться ті питання, які відповідають соціально-економічному (аспекту – ред.) і потребам в країні», – сказав Колтунович.

30 березня СБУ повідомила про 20 обшуків у керівництва і представників громадської організації «Український вибір». У відомстві розповіли, що в ході досудового розслідування перевіряється їхнє сприяння проведенню у березні 2014 року незаконного референдуму і виборів в АР Крим та у місті Севастополі.

За п’ять днів до цього СБУ заявила про обшуки в рамках розслідування дій представників громадської організації «Український вибір» в їхній участі в анексії Криму. У відомстві заявили, що представники організації «обґрунтовано підозрюються» у сприянні в 2014 році проведенню незаконного референдуму і псевдовиборів у Криму.

За даними слідства, організатори ГО до 2017 року імітували ліквідацію осередків на півострові, а насправді «організація продовжувала проводити у Криму діяльність на шкоду державній безпеці України». В СБУ повідомили про кримінальне провадження за статтею «службове підроблення».

Офіс генерального прокурора поінформував, що підозру повідомили трьом учасникам «Українського вибору».

У партії «Опозиційна платформа – За життя» у зв’язку з обшуками заявили про «політичні репресії і зведення рахунків з політичними опонентами».

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.