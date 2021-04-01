Орбан, Моравецький та Сальвіні обговорили створення європейського об’єднання правих сил

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 1 квітня зустрівся з польським колегою Матеушем Моравецьким та керівником італійської правої партії «Ліга» Маттео Сальвіні, щоб обговорити створення нової європейської політичної групи.

Права партія «Фідес», яку очолює Орбан, у березні залишила правоцентристську Європейську народну партію (ЄНП) та її групу в Європарламенті, і угорський лідер вивчає можливість нових союзів.

«Ми збираємося запустити нову платформу, організацію, процес, який дасть тим громадянам, які вірять у традиційну Європу, представництво, на яке вони заслуговують», – сказав Орбан перед зустріччю з Моравецьким та Сальвіні в Будапешті.

Вихід «Фідес» із Європейської народної партії поклав кінець багаторічним суперечкам у групі щодо того, чи слід дозволяти партії Орбана залишатися в об’єднанні, зважаючи на звинувачення в підриві верховенства права на адресу угорського прем’єра. У пошуках нових союзників Орбан звернувся до польської владної партії «Право і справедливість» та до євроскептика Сальвіні.