Угорщина: Орбан просить продовжити його розширені повноваження 

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан попросив парламент продовжити дію розширених повноважень його уряду для боротьби з коронавірусним захворюванням COVID-19 у країні.

Орбан хоче, щоб мандат продовжили ще на 90 днів, на відміну від попереднього разу в березні, коли він попросив і отримав безстрокові надзвичайні повноваження, що викликало міжнародну критику.

Виступаючи 15 лютого, Орбан закликав законодавців підтримати його прохання. Як очікують, рішення буде позитивним з огляду на те, що в парламенті більшість має права партія Орбана «Фідес».

«Ми хочемо більшого, ніж просто повісити на двері знак «Зачинено». Ми хочемо відновити економіку й усе громадське життя», – сказав Орбан.

Він вкотре розкритикував Європейський союз за повільну вакцинацію в блоці.

Самого Орбана неодноразово критикували лідери ЄС у Брюсселі за його авторитарне управління в країні.

Орбан також захищає рішення свого уряду в односторонньому порядку закуповувати вакцини у Росії та Китаю без схвалення ЄС. Минулого місяця угорські органи охорони здоров’я схвалили вакцини китайської державної компанії Sinopharm, а також російську вакцину Sputnik V. Угорщина стала першою країною ЄС, яка зробила це.

«Найважливішим завданням, яке стоїть перед нашою країною, є намагання отримати якомога більше вакцин. Не пізніше, як це обіцяють з Брюсселя, а швидко», – сказав він.

Служби охорони здоров’я країни 12 лютого почали розподіляти російські вакцини в лікарнях Будапешта.

Станом на 15 лютого в Угорщині було майже 389 тисяч випадків COVID-19 та майже 14 тисяч смертей. На сьогодні понад 310 тисяч людей отримали принаймні одну дозу вакцини.

Європейський парламент 14 травня 2020 року обговорював верховенство права в Угорщині після того, як прем'єр-міністр країни Віктор Орбан отримав надзвичайні повноваження в рамках пакету екстрених заходів, спрямованих на боротьбу з пандемією коронавірусу. Угорщина не мала свого представника на дебатах після того, як Орбан відмовився особисто взяти участь і запропонував натомість послати міністра юстиції Джудіт Варґу – на що не погодився ЄС.