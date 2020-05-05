В окупованому Луганську – спалах COVID-19 в одній з лікарень

У 4-й лікарні окупованого Луганська кілька лікарів та співробітників отримали позитивний тест на COVID-19. Про це проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії повідомив медик з одного із закладів ОРЛО.

Хворі щонайменше головний лікар, головний бухгалтер, водій та секретар головлікаря.

4-та лікарня визначена профільною з прийому пацієнтів з COVID-10 у Луганську.

Контрольоване Росією угруповання «ЛНР» про хворих медиків не повідомляє, але днем раніше заявляло про закриття поліклінічного відділення цієї лікарні «через збільшення кількості хворих та контактних осіб».

З кінця квітня зачинена на карантин підстанція швидкої допомоги №4 у Луганську, на той момент там зафіксували 12 позитивних аналізів на коронавірус.

5 травня формування «ЛНР» заявило про смерть від коронавірусу лікаря-ЛОРа з Первомайська. 64-річний медик перебував на апараті ШВЛ. Загалом окупаційні адміністрації повідомляють про 162 випадки коронавірусу в ОРЛО (два летальних) та 133 в ОРДО (три летальних).