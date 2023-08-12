Через російський удар по Оріхову загинув поліцейський, є поранені – МВС

Вранці російські війська вдарили керованою авіабомбою по місту Оріхів Запорізької області – загинув поліцейський, ще 12 людей поранені, серед яких є 4 працівників поліції, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



«Загиблий – 31-річний капітан поліції. Мої співчуття родині загиблого. Зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей в тяжкому стані», – написав він у телеграмі.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, сили ППО вночі знищили три безпілотники Shahed-136/131 у Запорізькій області.

Оріхів через близькість до фронту постійно потерпає від російських атак.

Російські війська останнім часом посилили свої удари по Запорізькій області, зокрема обласному центру.

В ООН станом на 30 липня підтвердили загибель 9 369 і поранення 16 646 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Водночас в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.