На вихідних спостерігачі ОБСЄ зафіксували 163 обстріли на Донбасі

Минулими вихідними, з вечора 27-го по вечір 29 листопада, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 163 обстріли на Донбасі. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому напередодні.

76 порушень зафіксували у Донецькій області, решту в Луганській.

«Дев'ять вибухів прогриміли в південних напрямках Донецької фільтрувальної станції та 25 вибухів невизначеного походження – в районах на південь від Авдіївки», – мовиться у звіті.

На Луганщині всі постріли зафіксували в ніч на 28 листопада в районах на південний схід від Станиці Луганської.

Зазначається, що від 27 липня, коли була досягнута остання домовленість про перемир’я, СММ зафіксувала загалом 2756 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

У звіті наголошується, що свобода пересування спостерігачів як і раніше обмежувалася, зокрема бойовики не допускали їх до місць постійного зберігання озброєння.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.