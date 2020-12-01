Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
01 грудня 2020, Київ 08:27
Новини | Події

Минулої доби бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 30 листопада, бойовики на Донбасі чотири рази порушили домовленості про припинення вогню. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Так, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу населених пунктів Водяне та Новотошківське. Окрім того, режим припинення вогню противник порушив у районі Гнутового, задіявши на цій ділянці станковий протитанковий гранатомет», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок провокацій противника поранень та втрат у лавах ОС немає.

У штабі також нагадали про збитий напередодні безпілотник бойовиків.

Від початку поточної доби, 1 грудня, уздовж лінії розмежування порушень тиші не зафіксовано.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито один обстріл українських військових минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG