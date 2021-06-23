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Спостерігачі ОБСЄ заявили про майже 300 порушень режиму тиші на Донбасі 21 червня

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 290 порушень режиму припинення вогню на Донбасі 21 червня. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому 22 червня.

Більшість порушень, 254, спостерігачі помітили у Донецькій області, в основному біля Донецької фільтрувальної станції та в районі Ясинуватої. Зокрема йдеться про 117 вибухів, 115 з них – невідомого походження.

36 порушень режиму тиші зафіксували у Луганській області – всі в районі Попасної.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

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