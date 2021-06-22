Бойовики 14 разів порушували режим тиші за добу – штаб

Російські гібридні сили 14 разів порушували режим тиші за добу 21 червня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Зокрема, обстріли фіксували поруч із Красногорівкою, Гнутовим, Луганським, Пісками, Водяним, Майорським. За даними штабу, бойовики вели вогонь із мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, поруч із Залізним і Луганським, згідно зі зведенням, незаконні збройні угруповання здійснювали дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

З початку доби 22 червня штаб зафіксував три порушення режиму тиші.

«Поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі населеного пункту Мар’їнка зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами радіоелектронної боротьби», – повідомляє штаб.

Як стверджує командування ООС, українські військові відкривали вогонь у відповідь, внаслідок обстрілів ніхто з них не постраждав.

Увечері 21 червня штаб повідомляв про три порушення режим припинення вогню протягом дня.

Читайте також: Байден зацікавився Донбасом, Сурков надихає Путіна: тиждень на Донбасі

Незаконне збройне угруповання «ДНР» заявило про загибель кількох своїх учасників нібито через обстріл з боку Збройних сил України. Аналогічне угруповання «ЛНР» не робило наразі заяв про хід бойових дій 21 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.